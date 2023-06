Afacere estivală! Vedetele noastre care își vând propriile costume de baie! Le promovează pe propriile forme /GALERIE FOTO Ele sunt vedetele noastre care fac bani buni dintr-o sexy afacere estivala, vand propriile modele de costume de baie. Le-au testat, promovat pe propriile forme și sunt gata de livrare pentru cele car vor sa faca furori pe plaja asemeni Laviniei Parva Banica, Andei Adam ori Ștefanei, fiica milionarului Cornel Tabacaru. Lavinia Parva Banica face furori in acesta vara promovandu-și silueta și proprii bikini de plaja care sunt de gasit pe magazinul sau electronic. Semn ca in 2023 mizeaza pe succesul articolelor de plaja, soția lui Banica Jr. s-a pozat mai mult ca niciodata anul acesta in propriile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

