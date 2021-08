Aeroportul îşi pierde capul în faţa celui mai mare proiect de extindere. 80 mil. euro pe mâna cui? Directorul general provizoriu va pleca la sfarsitul lunii. Vasile Stoicea este si director operational. Si postul de director economic este vacant. Consiliul de Administratie functioneaza de cateva luni cu doar 5 din cei 7 membri. Totul pe fondul unei curse contracronometru pentru obtinerea finantarii necesare construirii unui terminal de pasageri mai mare. Situatie complicata la Aeroport: directorul general provizoriu pleaca la sfarsitul acestei luni. Vasile Stoicea a preferat sa nu discute acest subiect atunci cand l-am interpelat telefonic, dar nu a infirmat. Numit la conducerea Aeroportului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

