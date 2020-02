Aeroportul Internațional Timișoara, măsuri urgente pentru a ține sub control răspândirea coronavirusului Aeroportul Internațional Timișoara anunța ca a luat o serie de masuri de prevenție cu scopul de a ține sub control noul tip de coronavirus. De asemenea, reprezentanții instituției informeaza ca vin in sprijinul pasagerilor care sosesc din zonele afectate din Italia, in primul rand cele cu transfer prin aeroporturile din Milano-Bergamo și Treviso. Astfel, au […] Articolul Aeroportul Internațional Timișoara, masuri urgente pentru a ține sub control raspandirea coronavirusului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

