- Reprezentantii Primariei Sectorului 4 au transmis ca edilul Daniel Baluta si cei de la Consiliul Judetean Giurgiu vor semna, in cateva zile, primele documente pentru construirea unui aeroport in zona de sud a Capitalei. „Cel mai nou proiect de infrastructura pe care-l vom derula in sudul Capitalei,…

- Un aeroport nou va fi construit in zona de sud a Bucureștiului, printr-un proiect care va fi derulat de Primaria Sectorului 4 si Consiliul Judetean Giurgiu, a declarat edilul Daniel Baluta. “Astazi am batut in cuie, impreuna cu presedintele Consiliului Judetean Giurgiu, cel mai nou proiect de infrastructura…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca isi doreste sa fie, din nou, la alegerile locale de anul viitor, candidatul partidelor de dreapta pentru functia de edil al municipiului Bucuresti. El arata ca a raspuns, la finalul lunii trecute, in cadrul unui raport, tuturor preocuparilor liberalilor…