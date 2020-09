Cinci aeronave de tip F-16 Fighting Falcon ale Fortelor Aeriene Romane, alaturi de un bombardier strategic american de tip B-52 Stratofortress, au participat luni, 14 septembrie, la exercitiul aerian South Paw. Exercitiul a avut drept scop intarirea masurilor de reasigurare ale Aliantei - Nord Atlantice in zona de Sud-Est a Europei contribuind de asemenea la sporirea increderii Romaniei privind implicarea Statelor Unite ale Americii in asigurarea securitatii regionale. In spatiul aerian romanesc, exercitiul a fost coordonat de Componenta Operationala Aeriana din Statul Major al Fortelor Aeriene…