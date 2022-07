Aeronava privată cu care Liviu Dragnea și Irina au plecat în Maldive, decontată din subvenția de la stat Dosarul cu acordul de recunoaștere a vinovației incheiat de fostul trezorier PSD Mircea Draghici cu procurorii DNA scoate la iveala mai multe cheltuieli facute in scop personal decontate din subvenția primita de PSD de la stat. Mai multe zboruri private ale lui Liviu Dragnea au fost decontate de stat, se pare. Fostul lider PSD și fosta sa iubita, Irina Tanase, impreuna cu o prietena mai veche a acesteia, ar fi plecat spre Maldive, in ianuarie 2019, cu o aeronava privata platita din subvenția primita de PSD de la stat, scrie G4Media, care a consultat dosarul aflat la Tribunalul București. Chiar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

