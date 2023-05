Stiri pe aceeasi tema

- Sa fie voie buna! Parada de motociclete, zboruri cu avionul, gulas si mult rock. Fiindca tot se anunta vreme frunoasa, faceți-va drum in weekend, la Buziaș, unde se anunța doua zile cu de toate pentru toti. Atractia festivalului Aero West Bike Fest va fi concertul legendarei trupe Iris. Primaria și…

- Mișcarea in aer liber merge ca roate la Cluj Napoca. Mai exact pe doua roți. Și pe deasupra gratis! Primaria pune la dispoziția locuitorilor cateva sute de biciclete prin programul de bike sharing, pentru a-i incuraja sa foloseasca mijloacele alternative de transport.

- Reabilitarea Liceului Tehnologic din comuna Jidvei: Licitația de aproape 6 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Reabilitarea Liceului Tehnologic din comuna Jidvei: Licitația de aproape 6 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Primaria comuna Jidvei a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o…

- Faptul ca toate blocurile care risca sa se prabușeasca la urmatorul mare cutremur, in București, sunt vechi, nu este, din pacate, adevarat.Printre miile de cladiri cu risc seismic mare se numara și construcții recente, din ultimii 20 de ani. Arhitecții avetizeaza și spun ca și unele dintre cladirile…

- Printr-un partid care a fost pro de toate, liberal, social-democrat, dar mai ales liber-pontist , vin vești de cearta și revolta. Fruntașii județeni unui partid minuscul, fie ca-l privești de la București, fie de la Roznov, se mira cum o doamna cu alura de conducator nemțean, cu pedigriu-ul maculat…

- Primaria orașului Simleu Silvaniei, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistica și Cercul de pictura „Silvan Art”, va invita sa participați la expoziția de pictura și spectacolul artistic ”Omagiu femeii!”, aflat la a doua ediție, vineri 3 martie 2023 incepand cu ora 17:00 la Centrul Național…

- Primaria municipiului Constanța a reacționat la scandalul iscat in jurul baracilor pescarești de pe plaja din Constanța - Zona Pescarie. Municipalitatea susține ca pescarii au termen de cateva zile pentru a-și demola singuri construcțiile.