Aero-Schengen. Un europarlamentar vorbește despre un protocol secret: „Au cedat totul austriecilor” Intrarea Romaniei in spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime din martie 2024 a starnit aplauze politice la nivel intern și pe plan european, dar și reacții care pun pe ganduri. Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe, de pilda, sugereaza ca in spate s-ar afla un protocol secret prin care Romania ar fi facut mari concesii Austriei și il ia la intrebari pe premierul Marcel Ciolacu. Il somez pe Ciolacu sa publice protocolul in care el a cedat totul austriecilor pentru escrocheria „aero-Schengen”! Daca nu-l publica, il voi da in judecata și adevarul tot va ieși la iveala. Sa ne spuna daca… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca, in urma cu cateva zile, a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omoloage din Austria si Bulgaria privind extinderea spatiului Schengen cu Romania si Bulgaria la frontierele aeriene si maritime incepand cu luna martie 2024. “In data de 23 decembrie…

- Austria este de acord ca Romania si Bulgaria sa intre in Schengen prin ridicarea granițelor aeriene, dar cu o serie de noi condiții. Am spart gheața, meritam in Schengen, a anunțat premierul Marcel Ciolacu.

- Anunțul festivist al premierului Marcel Ciolacu trebuie privit cu multa rezerva. Așa suna primul avertisment oficial din Parlamentul European dupa ce Austria a acceptat sa faca o concesie Romaniei și Bulgariei, fiind de acord cu eliminarea controalelor aeriene in spațiul Schengen.Europarlamentarul…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta ca Austria si-a flexibilizat pozitia in privinta admiterii in spatiul european de libera circulatie Schengen. Intr-o postare pe o retea de socializare, seful executivului a explicat si ce va insemna acest lucru pentru tara noastra. Austria este de acord cu ridicarea granitelor…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata noapte, ca Austria ”si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu ridicarea granitelor aeriene pentru Romania”. ”Am spart gheata! Austria si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord…

- Germania a cerut celorlalte state membre Schengen sa accepte Romania și Bulgaria in spațiul de libera circulație. "Bulgaria și Romania au muncit din greu in acest sens. iar acum este randul țarilor din spațiul Schengen sa se țina de cuvant și sa accepte cele doua țari”, a declarat ministrul german de…

- "Familia social-democratilor europeni a fost cea mai ferma si puternica sustinatoare a Romaniei la nivel european. Mi-as fi dorit ca toate celelalte familii politice sa sprijine la fel Romania, insa, din pacate, actualul Guvern din Olanda si cel de dreapta din Austria au blocat aderarea tarii noastre…

- Potrivit europarlamentarului PMP, Eugen Tomac, astazi se organizeaza o noua ședința a Consiliului JAI la Bruxelles, dar pe ordinea de zi nu sunt referințe la Romania sau Bulgaria. „Azi are loc o noua sedinta a Consiliului JAI la Bruxelles. Aseara a fost publicata ordinea de zi si am fost total socat…