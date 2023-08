Autoritatea Electorala Permanenta isi concentreaza toate eforturile pentru pregatirea din timp a celor patru tipuri de alegeri de anul viitor, o atentie deosebita fiind acordata pentru crearea si asigurarea premiselor desfasurarii in cele mai bune conditii a scrutinelor in strainatate, a declarat presedintele AEP, Toni Grebla, la sesiunea de lucru organizata in contextul Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane (RADR). “Anul 2024 reprezinta o provocare majora pentru managementul electoral. Daca Autoritatea Electorala Permanenta este principalul actor in organizarea alegerilor in tara, in ceea ce…