AEP a transmis notificări partidelor pentru a depune rapoartele de venituri şi cheltuieli, de audit şi situaţiile financiare Autoritatea Electorala Permanenta a transmis vineri notificari celor 165 de partide politice inregistrate in Registrul fiscal detinut de AEP privind obligatia acestora de a depune, conform legii, rapoartele de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale si rapoartele de audit statutar. Conform unui comunicat al AEP transmis vineri AGERPRES, partidele au obligatia de a transmite Autoritatii: raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor realizate in anul precedent, conform art. 49 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, pana la data de 30 aprilie 2019; situatiile financiare anuale, conform… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii ca termenele de depunere pentru situaƫiile financiare anuale ṣi raportarile contabile anuale sunt: a) 02.03.2020 - depunerea declaratiei de inactivitate de catre entitatile care nu au desfaṣurat activitate ...

- In fiecare an exista schimbari in materie de fiscalitate, dar si in materie contabila, cel putin in Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), unde apar noi reguli sau interpretari, afirma Alexandra Smedoiu, partener Servicii Fiscale, si Corina Dimitriu, partener Audit, la Deloitte…

- Printr-o informare, ANAF a adus la cunostinta contribuabililor, persoane juridice, ca in Monitorul Oficial a fost publicat un ordin ce include principalele aspecte legate de intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale existente la data de 31 decembrie 2019, precum si de raportarile contabile…

- La finele anului trecut, Ministerul Finanțelor Publice a elaborat un ordin, publicat acum in „Monitorul Oficial”, Ordinul 3781/2019, intrat deja in vigoare. In sine, ordinul se refera la situațiile financiare ce trebuie depuse de companii pentru activitatea lor in anul 2019. Astfel, situațiile financiare…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, in conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 5/2020 bugetului de stat pe anul 2020, potrivit carora prin derogare de la art. 18 alin. (3) lit. a), alin. (4) și art. 19 din Legea nr. 334/2006, in anul 2020 subvențiile acordate partidelor…

- Liderul interimar al social-democratilor, Marcel Ciolacu, a vorbit, duminica, despre o posibila asumare a raspunderii pe alegerile primarilor in doua tururi, el avertizand ca in acest caz PSD va depune motiune de cenzura.

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza marti ca a finalizat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile si cheltuielile inregistrate de un numar de 143 de formatiuni politice in anul 2018, perioada verificata fiind 1 ianuarie – 31 decembrie 2018. Potrivit…

- Suma exacta virata de AEP este de 21.051.599,62 lei. Din aceasta suma, Partidul Social Democrat (PSD) a primit 11.979.328,89 lei, Partidul National Liberal (PNL) - 5.488.476,80 lei, Uniunea Salvati Romania (USR) - 1.614.011,93 lei, Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) - 1.192.977,41…