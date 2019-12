AEP a lansat un chestionar pentru evaluarea şi îmbunătăţirea activităţii Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat, miercuri, ca a transmis un chestionar online catre operatorii de calculator si expertii electorali care au participat la alegerile prezidentiale din acest an, prin care se doreste evaluarea modului desfasurare a activitatilor. Potrivit unui comunicat de presa transmis miercuri AGERPRES, AEP a demarat o actiune de colectare de informatii cu privire la modul in care s-a desfasurat procesul electoral din noiembrie, prin intermediul unui chestionar online care a fost transmis operatorilor de calculator si expertilor electorali care au indeplinit functia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

