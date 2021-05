AEP: 41% din subvenţile de la bugetul de stat din perioada ianuarie-martie - cheltuieli angajate de formaţiunile politice Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca formatiunile politice, care primesc subventii de la bugetul de stat, au angajat, in perioada ianuarie - martie 2021, cheltuieli in proportie de 41% din totalul sumelor incasate. Intr-un comunicat transmis marti, AEP mentioneaza ca a facut aceasta constatare in urma monitorizarii informatiilor referitoare la cheltuielile angajate de catre formatiunile politice din subventiile de la bugetul de stat, conform datelor detinute, precum si a celor transmise de partidele politice. AEP precizeaza ca, in perioada ianuarie - martie 2021 au fost varsate in conturile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

