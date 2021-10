Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Jablonec, adversara a CFR Cluj in Conference League, a remizat, duminica, in deplasare, scor 2-2, cu echipa Hradec Kralove, intr-un meci din etapa a zecea a campionatului Cehiei, potrivit news.ro. Au marcat Vasulin ’19 si Kral ’63 pentru gazde, respectiv Nespor ’13 si Malinsky ‘90+9…

- Formatia AZ Alkmaar, adversara a CFR Cluj in Conference League, a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Cambuur, intr-un meci din etapa a opta a campionatului Olandei, potrivit news.ro. Invingatorii au marcat prin De Wit ’17, Wijndal ’34 si Clasie ’60. Pentru Alkmaar…

- Fotbalistul echipei Ural, Eric Bicfalvi, a inscris unicul gol al partidei din deplasare cu Ufa, castigata cu scorul de 1-0, duminica, in etapa a zecea a campionatului Rusiei, potrivit news.ro. Bicfalvi a marcat in minutul 34. Citește și: Martorii GREI ai DNA au DESFIINȚAT-O pe Elena…

- Un barbat in varsta de 72 de ani din municipiul Husi a fost preluat, vineri, de un echipaj medical, dupa ce s-a intoxicat cu gaz provenit de la fermentarea vinului, potrivit Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, barbatul a fost gasit in…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Andrei Burca, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca el si colegii sai trebuie sa se daruiasca total la meciul cu Randers, din Conference League, pentru a obtine cele trei puncte, potrivit news.ro. “Intalnim o echipa puternica, o echipa agresiva,…

- Poli Iasi a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 3-2 (1-2), echipa Dunarea Calarasi, in ultimul meci al etapei a opta a Ligii a II-a, potrivit agerpres.ro. Au marcat: Andrei Moise '36, Leonard Boiangiu, '42 / Bogdan Matei '34 (a), Okan Chatziterzoglou '54, Sekou Camara '89. Dupa…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Andrei Burca, a declarat, joi seara, dupa infrangerea cu FK Jablonec, ca echipa ceha a meritat victoria.“Trebuie sa ii felicitam pe cei de la Jablonec, au fost mai buni in aceasta seara. Chiar daca am avut si noi cateva ocazii, consider ca nu am inceput prea bine jocul.…

- Astazi, incepand cu ora 15:00, echipele romanești din Conference League (FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi OSK) iși vor afla posibilele adversare din turul 3 preliminar. CFR Cluj iși afla astazi posibila adversara din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor In aceasta dupa-amiaza, dupa ce tragerile…