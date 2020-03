Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemiei noului coronavirus in Germania este de 13.957 decazuri confirmate si de 31 de decese, a anuntat vineri Institutul Robert Koch, autoritatea federala germana in domeniul sanatasii, relateaza Reuters potrivit news.ro.Potrivit institutului, 2.958 de noi cazuri confirmate de…

- Bilanțul victimelor facute de epidemia de coronavirus in Italia a ajuns la cota record de 475 de morți in ultimele 24 de ore și 4207 de persoane depistate pozitiv! In Italia, de la inceputul epidemiei de Coronavirus, 35.713 de persoane au contractat virusul Sars-CoV-2 (cu 4.207 mai multe decat ieri).…

- Bilantul deceselor provocate de noul coronavirus a ajuns la 853 in Iran, unde s-au inregistrat 129 de noi decese in ultimele 24 de ore, a anuntat luni pe Twitter un oficial din cadrul Ministerului Sanatatii, adaugand ca numarul total al infectarilor pe teritoriul acestei tari a ajuns la 14.991, potrivit…

- Bilantul epidemiei coronavirusului in Iran a crescut la 66 de morti si 1.501 de persoane infectate, a anuntat luni, la televiziunea publica, adjunctul ministrului Sanatatii, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Ultimele cifre defintive de care dispunem sunt de 523 de noi infectari si 12 noidecese”,…

- Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei au anuntat marti inca 64 de cazuri de deces, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Sorina Pintea anunta ca a fost diagnosticata cu boala grava autoimuna, avand nevoie de tratament…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a urcat la 56 de morti si aproape 2.000 de persoane contaminate, au anuntat autoritatile locale, la o zi dupa avertismentul lansat de presedintele Xi Jinping...

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus a crescut in China, unde autoritatile au anuntat 9 morti si au avertizat ca virusul ar putea suferi mutatii si s-ar putea raspandi mai usor. Un...

- Autoritatile australiene au profitat luni de o usoara imbunatatire a vremii pentru a redeschide caile rutiere blocate de incendiile de vegetatie si pentru transportarea unor persoane in locuri sigure, insa fumul dens a zadarnicit operatiunile de salvare, iar sute de persoane sunt in continuare izolate,…