Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea generala a Asociației APA Alba al carei președinte este Dorin Nistor, primarul Municipiului Sebeș, intrunita in ședința, in data de 7 februarie 2023, a respins strategia privind tarifarea și formula de ajustare tarifara a serviciilor de alimentarea cu apa și de canalizare. Hotararea nr. 5/2023…

- Comunicat Dorin Nistor: „Ma opun majorarii prețului la apa și canalizare la Sebeș” Primarul Dorin Nistor transmite, intr-un comunicat, ca se opune majorarii prețului și a apa și canalizare la Sebeș. ”Propunerea pe care am facut-o și am susținut-o, atat in Consiliul Local al Municipiului Sebeș, cat și…

- Dorin Nistor: „Ma opun majorarii prețului la apa și canalizare la Sebeș” Dorin Nistor: „Ma opun majorarii prețului la apa și canalizare la Sebeș” Propunerea pe care am facut-o și am susținut-o, atat in Consiliul Local al Municipiului Sebeș, cat și in ședințele Asociației Intercomunitare de Dezvoltare…

- Compania de Apa Targoviște Dambovița SA anunța ca, incepand cu data de 01.01.2023, tarifele pentru serviciile de alimentare cu apa și canalizare se vor majora in conformitate cu strategia de tarifare aprobata prin Hotararea nr.380/18.11.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Dambovița”,…

- Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a declarat ca aleșii municipali care au votat majorarea tarifului de apa și canalizare la 24 lei „și-au depașit atribuțiile și nu aveau cum sa ia o astfel de decizie” și ca acest „vot urmeaza a fi contestat pe toata caile legale.” „Primarul…

- Peste 400 de gospodarii din Cenade vor fi racordate la canalizare. Primar: 1.300 de locuitori vor beneficia de investiție Aproximativ 400 de locuințe din comuna Cenade vor fi branșate la canalizare. Primaria a semnat un contract de peste 11 milioane de lei, iar finanțarea este asigurata prin programul…

- Pensii 2023 | PNL solicita majorarea pensiilor cu 15% din 1 ianuarie. Florin Roman: ”avem banii…” Pensii 2023 | PNL solicita majorarea pensiilor cu 15% din 1 ianuarie. Florin Roman: ”avem banii…” Deputatul de Alba, Florin Roman susține creșterea pensiilor cu de 15 la suta din 1 ianuarie 2023. Creșterea…

- Astazi, 11 noiembrie 2021, in județ s-au inregistrat 5 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de catre DSP Alba. Dintre aceste cazuri, 1 a fost atribuit Municipiului Sebeș și 1 comunei Cut (reinfectare). Localitațile din care provin cazurile de COVID-19 confirmate astazi,…