- Liderii mondiali vor trimite videoclipuri in loc sa se intalneasca fizic la New York pentru a participa la reuniunea statelor membre ONU, in septembrie. Decizia a fost luata, miercuri, in contextul pandemiei de COVID-19, scrie Reuters.Anul acesta la intalnirea anuala a liderilor Natiunilor…

- Economistul sef al Fondului Monetar International, Gita Gopinath, a cerut sa guvernelor sa modifice sprijinul acordat companiilor de la credite la instrumente asimilabile actiunilor, deoarece pandemia de coronavirus (COVID-19) produce firmelor pagube prelungite, transmite Reuters, conform agerpres.ro.…

- Pentru prima oara in istorie, Ziua Nationala a Canadei este sarbatorita exclusiv in mediul virtual - din cauza restrictiilor legate de epidemia cu noul coronavirus nu vor avea loc lansari de artificii, nici traditionalul concert de la Parliament Hill, iar numerosii turisti din alti ani nu vor mai…

- Spania intentioneaza sa cheltuie anual trei miliarde de euro (3,29 miliarde de dolari) pe o schema prin care majoritatea celor mai saraci cetateni ai sai vor primi un venit minim, menit sa reduca saracia la nivelul mediu din UE, de la cea mai ridicata rata din Europa Occidentala, transmite Reuters.Ministrul…

- Maverick Vinales s-a impus in Marele Premiu al Spaniei virtual la motociclism viteza. Debutul cursei nu a fost unul reusit pentru pilotul echipei Yamaha, care a suferit doua cazaturi, insa a continuat concursul si in cele din urma a obtinut victoria.

- Liderii mondiali s-au angajat vineri sa accelereze activitatile pentru obtinerea de teste, medicamente si vaccinuri impotriva COVID-19 si distribuirea lor la nivel global, dar Statele Unite au decis sa nu participe la lansarea initiativei Organizatiei Mondiale a Sanatatii ( OMS), relateaza Reuters.

- Statele Unite nu au participat la intrunirea liderilor mondiali cu privire la criza pandemiei de coronavirus, organizata vineri prin teleconferinta de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), insa misiunea americana la Geneva a anuntat ca Washingtonul va continua sa conduca initiativele legate de…

