Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a participat la „Asia Express – Drumul Imparaților”, Adriana Trandafir vine cu o noua surpriza pentru telespectatori. Actrița este gazda editiei speciale, de Revelion, „Star Chef”, la Antena Stars. In ultima zi din an, Star Chef le aduce telespectatorilor o editie speciala, de sarbatoare, a…

- In ultima zi din an, Star Chef le aduce telespectatorilor o editie speciala, de sarbatoare, a emisiunii, de la ora 16:00, la Antena Stars. Inspirata din zicala unii muncesc (in bucatarie) si altii chefuiesc, emisiunea se va desfasura pe doua planuri: in bucararie, Chef Minh se va ocupa de preparate…

- Adriana Trandafir, in varsta de 65 de ani, este una dintre cele mai iubite actrițe de teatru și film din Romania. Fosta concurenta de la „Asia Express” a dezvaluit recent, detalii despre o perioada mai dificila din viața ei. Adriana Trandafir a dezvaluit recent, in cadrul emisiunii prezentate de Mirela…

- Patrizia Paglieri s-a enervat la culme la „Asia Express”, dupa ce s-a intalnit cu un roman pe strazile din Georgia. Competiția este stransa, iar stresul, tensiunile și agitația iși spun cuvantul in emisiunea de la Antena 1. Echipele s-au schimbat, iar Patrizia Paglieri lupta acum alaturi de Adriana…

- Oboseala și stresul au inceput sa-și spuna din ce in ce mai tare cuvantul, așa ca mulți dintre concurenți deja se simt copleșiți de tot ceea ce se intampla in competiție. Cu toate acestea, participanții reușeșsc de fiecare data sa-și adune toate puterile sa sa mearga mai departe in aventura de pe Drumul…

- Connect-R a facut un gest care a facut-o pe Lidia Buble sa planga de fericire la „Asia Express”. Concurenții au parte de multe provocari pe „Drumul Imparaților”, iar neprevazutul se ivește la orice pas. A patra etapa de pe Drumul Imparaților incepe duminica, de la 20:00, pe Antena 1, cu o cursa stransa…