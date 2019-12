Vlad Mixich, expert in politici de sanatate, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX, ca ceea ce s-a intamplat cu femeia care a murit dupa ce a ars in sala de operații de la Spitalul Floreasca reprezinta un caz evident de ”eroare medicala grava, 100% prevenibila”. De asemenea, Mixich considera ca președintele Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean, ”a avut o prestație extrem de dezamagitoare”, pentru ca s-a antepronunțat in cazul medicului Mircea Beuran, responsabil de pacienta decedata. ”Ceea ce s-a intamplat la Floreasca este un caz cunoscutin literatura de specialitate, care se intampla și in…