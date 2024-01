Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul general PSD Adrian Vigheciu prezinta o situație revoltatoare. Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Sectorul 6 este renovat de luni bune, dar Primaria Sectorului 6 continua sa plateasca chirie pentru niște containere in care copiii și cadrele didactice sunt obligați sa iși continue activitatea.…

- Consilierul general al Capitalei Adrian Vigheciu (PSD) il acuza pe primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu (PNL) ca plateste 30.000 euro lunar pe niste containere in care sa invete elevii, chiar daca renovarea Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” e finalizata. „Conflict de interese? Cardasie? Afacere?…

- O mama vrea sa faca dreptate, la mulți ani dupa ce a nascut! Daniela o cauta pe brutareasa despre care crede ca i-ar fi furat copilul. La puțin timp dupa ce și-a adus pe lume fetița, femeia a primit o mulțime de vești ingrozitoare, iar povestea pe care o are este halucinanta!

- Dupa ce și-au declarat „razboi” in mediul online, conflictul dintre Oana Roman și Vica Blochina s-ar putea muta in instanța. Blondina spune ca nu se lasa mai prejos și ca vrea sa ii deschida proces, susținand ca are dovezi care arata ca i-ar fi sustras bani de pe card, timp de un an.

- Dana Roba ii aduce acuzații grave Iuliei Istrate, fosta soție a actualului ei partener. Cele doua femei sunt in conflict. Cum s-a ajuns aici, dar și ce are de spus mama copiilor lui Beni, despre situația dintre ea si make-up artist.

- Mihai a lucrat, in urma cu cațiva ani, la același patron la care era cioban și Florin. Barbatul susține ca a trecut prin același episoade violente acum opt ani, atunci cand a fost acuzat pe nedrept ca a furat o parte din oi cand, de fapt, au fost mancate de lupi.

- Acuzații grave in adresa a doi medici de la Institutul Oncologic. O femeie bolnava de cancer susține ca familia sa a fost nevoita sa dea mita, pentru a fi operata, insa intervenția nu a fost facuta calitativ, fiindu-i inlaturat doar intestinul. „Ma tem, eu și acum sunt la proctolog și in fiecare luna…