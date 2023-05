Stiri pe aceeasi tema

- „Romania are potențial bine identificat de mediul de afaceri și ofera importante oportunitați de relocare a investițiilor și de reașezare a lanțurilor de aprovizionare. Anul trecut, țara noastra a inregistrat o creștere cu 86% a proiectelor de investiții straine directe, comparativ cu 2021 și se afla…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca sustine impozitarea progresiva, insa a adaugat ca in Romania nu poate fi introdusa aceasta masura pana cand Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu va fi complet digitalizata. „Pana cand ANAF-ul nu va fi digitalizat, nu sunt unul dintre…

- Incepand cu aceasta luna, romanii ar urma sa cumpere lapte mai ieftin, dupa ce toti retailerii din țara au fost de acord sa reduca, in mod voluntar, cu minimum 20%, pretul laptelui de provenienta romaneasca, de la 1 mai. Acordul este valabil 6 luni Potrivit Consiliului Concurenței, acordul voluntar…

- ”Am remarcat astazi mobilizarea deosebita cu care Societatea Comerciala Antibiotice S.A. Iasi, singurul producator farmaceutic roman la care statul este actionar majoritar, prin Ministerul Sanatatii, se implica in asigurarea necesarului de medicamente pentru pacientii din Romania. Apreciez ceea ce a…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, nu a exclus posibilitatea ca președintele Romaniei sa nu il nominalizeze pe el premier, dupa ce Nicolae Ciuca iși va depune mandatul. „Credeți ca ma ascund in casa de rușine?”, a spus el, precizand ca „rotația se va termina pe 1 iunie“.„Rotația primilor miniștri și…

- "Categoric, va exista aceasta rotatie, este o premiera in politica. Este un lucru convenit printr-un protocol politic. Avem un acord stiut de un an si jumatate. Stiam acest lucru si eu, si domnul Ciuca, si domnul Bolos, si domnul Grindeanu, si toata lumea. Este un acord politic si cred ca trebuie si…

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV), gazduiește, maine, 24 februarie 2023, Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, in cadrul workshop-ului cu tema Utilizarea canepii industriale in lume și in Romania. Manifestarea il va avea ca invitat, in calitate…

- Black Sea Oil and Gas nu vrea nici ea sa plateasca taxa de solidaritate si propune Guvernului o derogare. Potrivit unor surse guvernamentale, compania vrea sa propuna Executivului o derogarea de la plata taxei si invoca faptul ca plateste deja impozit pe veniturile extraordinare obtinute. Black Sea…