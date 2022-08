Stiri pe aceeasi tema

Luna iulie a venit cu inflatia in jos, iar pentru prima data cresterile la marfuri alimentare si la marfurile nealimentare se aliniaza, a declarat, joi, pentru Agerpres, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei.

Angajatorii americani au creat in iulie mai multe locuri de munca decat se preconiza, ilustrand o cerere de forta de munca solida, care tempereaza temerile legate de recesiune dar sugereaza ca Rezerva Federala va continua cu majorarile abrupte ale dobanzilor pentru a contracara inflatia.

Autoritatile cubaneze au pus in aplicare luni intreruperi programate de curent la Havana, la peste doua luni de la aplicarea acestor masuri de economie in alte provincii ale tarii, in fata dificultatilor in productia si distributia energiei, a constatat AFP preluat de agerpres.

Banca Nationala a Ungariei (NBH) a decis marti o noua majorare semnificativa a dobanzii de politica monetara, cu 200 de puncte de baza, pana la 9,75%, la doar doua saptamani de la precedenta crestere, care a dus dobanda de referinta la cel mai ridicat nivel de dupa 2008, informeaza AFP, potrivit agerpres.

Uniunea Europeana (UE) a anuntat marti ca doreste sa mobilizeze 600 de milioane de euro suplimentari pentru a ajuta tarile din Africa, Caraibe si Oceanul Pacific sa depaseasca criza alimentara provocata de razboiul din Ucraina, informeaza AFP, potrivit agerpres.

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca va efectua, in perioada 20-21 iunie, o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite. Vizita apare in contextul in care exista tensiuni intre PSD și PNL in privința unor teme economice. Cele doua partide nu reușesc sa cada la un acord in privința codului fiscal.

Lipsa tot mai mare de alimente ar putea reprezenta aceeași amenințare la adresa sanatații mondiale precum pandemia COVID-19, a avertizat o personalitate importanta din domeniul sanatații la nivel mondial, anunța mediafax.