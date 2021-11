Adrian Țuțuianu-„Mucălea” se visează rector la Universitatea Valahia din Tîrgoviște Fostul baron PSD de Dambovița trecut la Pro Romania, Adrian Țuțuianu, cunoscut in zona sub numele de ”Mucalea” vrea sa cu orice preț sa ajunga rector. Dupa ce a fost scos pe ușa din dos din politica ca urmare a faptului ca nu a mai ajuns parlamentar la alegerile de anul trecut, Adrian Țuțuianu-”Mucalea” vrea sa aiba o cariera universitara de top la Universitatea Valahia din Targoviște. Potrivit informațiilor noastre, Țuțuianu-”Mucalea” a inceput sa traga sforile sa devina rector la universitatea mai sus menționata, adica mai exact sa o ”sape” din postura actuala de vicepreședinte al Senatului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

