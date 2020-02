Vin ninsorile in Dobrogea! Anunt de ultima ora de la meteorologi

Meteorologii au emis cod galben de ninsori, in urma cu putin timp, valabil in mai multe judete din tara.Astfel, potrivit ANM, in intervalul 05 februarie, ora 08:00 06 februarie, ora 10:00, in regiunile estice vor fi precipitatii, la inceput ninsori in zona de munte si in… [citeste mai departe]