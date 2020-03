Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Streinu Cercel, managerul de la „Matei Bals”, a facut ANUNTUL. Gestul BANAL care te scapa de temutul virus Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, a declarat ca cea mai sigura metoda de a ne feri de coronavirus este spalatul pe maini. Adrian Streinu Cercel…

- Barbatul din Maramureș, confirmat cu noul COVID-19, a venit cu mașina din Italia, in Romania, dupa ce a trecut prin camera de garda din Italia, deoarece s-a simțit rau, a declarat, vineri, la „Tuca Show”, directorul Institutului „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel.Streinu-Cercel a spus ca…

- Secretarul de stat Nelu Tataru și doctorul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din Capitala, au susținut, joi, o declarație de presa, in contextul in care, miercuri seara, autoritațile au confirmat prezența virusului COVID-19 in țara noastra."Nu este nevoie…

- Intrebat cum se simte, barbatul de 71 de ani a declarat pentru Il Resto del Carlino Rimini ca nu mai are febra. "Medicii trebuie sa va spuna exact, dar cu toate acestea nu mai am febra", a spus el.Barbatul le-a mentionat jurnalistilor ca in Romania nu a mers in Bucuresti, ci la Craiova, dar ca nu…

- Conform presei din Italia, un barbat de 71 de ani, italian casatorit cu o romanca, a fost confirmat cu coronavirus, la Rimini. Barbatul a fost recent in Romania și s-a intors in Italia, unde este internat in prezent.Barbatul ar fi fost chiar in weekendul trecut in Romania.Batranul este insurat cu o…

- Persoanele care sosesc in Romania din localitatile italiene din regiunea Veneto si din provincia Lodi/Lombardia in care exista cazuri de infectie cu coronavirus sau care au calatorit in aceste localitati vor intra in carantina, iar in cazul in care nu respecta regulile sunt pasibili de pedeapsa, a declarat…

- Asistentul medical din Reșița care a lucrat in Germania și a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus și a fost trimis de la Reșița la Timișoara a aflat rezultatele analizelor. Conform analizelor, pacientul nu este infectat cu noul coronavirus, ci are o gripa sezoniera.”Este negativ,…

- Boala provocata de noul coronavirus care a ucis 9 oameni in China se aseamana foarte mult cu gripa, principalele simptome fiind febra, tusea seaca, starea generala proasta, durerea de cap și tulburarile respiratorii, a explicat profesorul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase…