Adrian Streinu-Cercel: „Abia în 2023 România ar putea să scape de coronavirus Managerului Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, a declarat duminica, in conferința de presa in care și-a anunțat candidatura din partea PSD la alegerile parlamentare, ca „abia in 2023” Romania ar putea sa scape de coronavirus, scrie News.roIntrebat daca isi mentine afirmatia conform careia pandemia nu va trece inainte de anul 2023, Adrian Streinu Cercel a raspuns: „Da, categoric da!”. „De la o persoana infectata in decurs de 4 zile, alte 4 persoane vor fi infectate. Dupa inca 4 zile, alte 9 persoane vor fi infectate. Dupa inca 4 zile, alte 27 de persoane.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

