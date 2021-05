Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pe nimeni altul decat Mihai Bobonete, alaturi de frumoasa sa soție, in timp ce se indreptau spre nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisacariu. Celebrul comediant este bun prieten cu prezentatorul TV și chiar l-a avut…

- Copii, voi stați cuminți, e timpul ca... Uzzi sa devina tatic! Doamnelor și domnilor, surpriza de proporții in showbiz-ul romanesc. Baiatul rau de dupa blocuri a devenit tatic! Imagini exlcusive cu Uzzi de la B.U.G. Mafia alaturi de copil și soție. In ce ipostaze l-au surprins paparazzii Spynews.ro,…

- Gabi Tamaș a lasat mingea din teren pentru cel mai gustos porumb fiert din parc. Imagini de senzație cu celebrul fotbalist, soția și fetița lor, surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania. Cum a incalcat Tamaș cele mai importante reguli?

- Nici Renert Gad nu mai e ce a fost odata! Esteticianul preferat al vedetelor a renunțat la viața nebuna de barbat singur, iar acum demonstreaza ca poate fi cu ușurința un exemplu la capitolul soț și tata. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene de Romania, au fost pe urmele medicului,…

- Cand vine vorba de familie, Florin Gardoș e soț și tata cu acte-n regula. Jucatorul e cel mai responsabil și are grija ca cel mic sa fie mereu prioritar. Cum a fost surprins in plina zi de paparazzii Spynews.ro.

- Joshua Kimmich (26 de ani), mijlocașul naționalei Germaniei, a participat la conferința de presa premergatoare meciului cu Romania, din a doua etapa a preliminariilor CM 2022. Romania - Germania se joaca astazi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro TV. Jucatorul lui Bayern Munchen…

- Face ce face și ajunge din nou in atenția presei. Americanu' a fost implicat intr-un accident rutier. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pe Emil Mitrache in timp ce iși pune viața in pericol, in mijlocul intersecției. Actorul a uitat chiar și de masca…

- Adi Sina se lauda cu o avere impresionanta, insa cand vine vorba de dat bani, da ”bir cu fugiții”. Dupa o sesiune de shopping in mall, soțul Ancai Serea a ieșit tare nemulțumit. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pe artist in ipostaze care nu-i aduc…