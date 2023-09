Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Romania - Israel 1-1, duel din runda #5 a preliminariilor Euro 2024, Florin Raducioiu, 53 de ani, a criticat prestația naționalei. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024. Jucam marți, 12 septembrie, de la 21:45, cu Kosovo (Antena 1)Celelalte rezultate de sambata din grupa Romaniei:…

- Romania și Israel au remizat, scor 1-1, in preliminariile EURO 2024. Nicolae Stanciu (30 de ani), capitanul primei reprezentative, le-a mulțumit suporterilor și ii cheama la stadion și marți, pentru ceea ce numește „cel mai important meci al campaniei”. Romania continua parcursul din preliminariile…

- Dupa Romania - Israel 1-1 in runda #5 a preliminariilor Euro 2024, Viorel Moldovan, fostul mare atacant al echipei naționale, a desființat echipa lui Edi Iordanescu. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024. Jucam marți, 12 septembrie, de la 21:45, cu Kosovo (Antena 1)Celelalte rezultate…

- Banel Nicolița (38 de ani) cere curaj din partea naționalei cu niște adversari pe care altadata ii vedeam drept „accesibili". Fostul internațional crede ca Florinel Coman poate fi o piesa-cheie in aceasta „dubla”, cu Israel și Kosovo. Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (Prima…

- Edi Iordanescu se bazeaza la meciurile cu Israel și Kosovo din preliminariile Euro 2024 pe 3 fotbaliști care au uitat cum e sa joace. Andrei Rațiu n-a mai evoluat de 4 luni, Ianis Hagi a fost titular ultima data la naționala, in iunie, iar George Pușcaș nu are niciun minut petrecut pe teren in acest…

- Edi Iordanescu, 45 de ani, selecționerul echipei naționale, a oferit un interviu pentru FRF TV inainte de „dubla” cu Israel și Kosovo din preliminariile Euro 2024. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024:Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (Prima TV)Romania -…

- Daniel Birligea (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, va fi convocat in premiera la prima reprezentativa. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024:Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (Prima TV)Romania - Kosovo se disputa marți, 12 septembrie, de la 21:45 (Antena…

- Edi Iordanescu face eforturi pentru a pregati cat mai bine duelurile cu Kosovo și Elveția din preliminariile Euro 2024, iar duminica dimineața, naționala Romaniei a jucat un amical cu o echipa din Liga 2. „Tricolorii” au avut parte de un test surpriza și s-au duelat cu Arsenal Tunari.Vineri, 16 iunie,…