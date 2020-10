Stiri pe aceeasi tema

- Campioni pe metru patrat, langa Timișoara, la o acțiune de care copiii s-au bucurat din plin. A doua serie a acțiunii de distribuție a Revistei “Nascut pentru Sport” Timiș a debutat marți, 6 octombrie, in comuna Ghiroda! La aceasta acțiune au participat: Marius Mihai Poclid – președintele CSC Ghiroda…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 36 de persoane au fost diagnosticate cu coronavirus. In aceeasi perioada, trei persoane infectate cu COVID-19 au murit. Cele 36 persoane infectate din Timis sunt din: Timișoara – 19; Lugoj, Giroc, Dumbravița, Sanandrei – cate doua; Faget, Gataia, Padureni,…

- - In ce consta reușita unui președinte de club? Desigur, dincolo de performanța, ca pana la pragul asta se intampla destule... The post Marius Poclid, presedintele CSC Ghiroda si Giarmata Vii: „Ne-am reluat activitatea sanatosi si in siguranta!” appeared first on Renasterea banateana .

- In plina pauza competiționala, FC Argeș a decis sa renunțe la Vasile Buhaescu (32 de ani), unul dintre cei mai experimentați jucatori din lot. Desparțirea s-a produs de comun acord, piteștenii facand anunțul pe pagina oficiala de Facebook. Fostul atacant al lui FC Vaslui era unul dintre cei mai vechi…

- Despartirea lui Messi de Barcelona naste un nou scandal, la fel cum a fost cu Ronaldo, Maradona, Figo sau Neymar. Messi nu s-a prezentat la vizita medicala de duminica, la care trebuia sa efectueze si testul de...

- Jucatorul sarb Novak Djokovic, liderul mondial, s-a retras duminica de pe tabloul de dublu al turneului ATP Masters 1000 de la Cincinnati, invocand dureri la gat, informeaza AFP. Djokovic ramane angajat in proba de simplu unde il va intalni luni, in turul 2, pe lituanianul Ricardis Berankis, jucator…

- In aceasa vara, mai mult intamplator, s-a (re)unit/format echipa de fotbal a Presei din Timișoara. De ce? Din pasiune pentru sportul care il iubim cu toții, fotbalul, atat de vitregit in aceste momente din cauza pandemiei de coronavirus. Și cum echipa s-a reunit… a și plecat pe teren, pentru a studia…