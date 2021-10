Adrian Năstase, pe blog: „La noi nu este nicio criză a energiei. Suntem furați!” Fostul premier al Romaniei și șef al PSD, Adrian Nastase, susține ca in Romania nu exista nicio criza a energiei care sa determine creșterea prețurilor resimțita de populație. “La noi, de fapt, nu este nici o criza a energiei. Cei cu care am mai vorbit in ultima vreme, imi spun ca pur și simplu suntem furați. Au mimat aceasta „LIBERALIZARE” a pieței și apoi ‘INTERCONECTAREA ” cu piețele Europene. Ce nu se spune insa este faptul ca in afara de posibilitatea de a vedea prețurile de pe alte piețe, nu ai posibilitatea sa cumperi de pe alte piețe. Iți trebuie contracte de transport cu țarile pe care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

