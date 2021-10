Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Nastase, 71 de ani, fost premier intre 2000 și 2004 și candidat la președinție din partea PSD la alegerile din 2004, a anunțat, intr-o postare pe blogul personal, preluata de G4Media , ca a depus in instanța solicitarea de reabilitare judecatoreasca. Fostul lider PSD a fost condamnat de doua…

- Fostul premier Adrian Nastase a depus, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, o cerere de reabilitare judecatoreasca, el avand mai multe interdictii dupa ce a fost eliberat conditionat din inchisoare in august 2014. Unul dintre principalele drepturi pe care l-ar putea redobandi este cel de…

- Sorin Strutinsky a fost condamnat in prima instanta la sapte ani si zece luni de inchisoare. Radu Stefan Mazare, fostul primar al Constantei, a primit noua ani si zece luni ani de inchisoare. Ieri, 04 octombrie 2021, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a avut loc ultimul termen in dosarul…

- Mai multi avocati au cerut, in instanta, anularea restrictiilor anti-COVID impuse de autoritati, cum ar fi obligativitatea certificatului verde, obligativitatea mastii de protectie sau carantina, invocand discriminarea. Unele dintre solicitari au fost castigate in prima instanta, insa termenele de recurs…

- Curtea de Apel București a dat sentința definitiva in dosarul Giga TV in care au fost implicați, printre alții fostul primar al municipiului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan și fostul fruntaș PSD, Viorel Hrebenciuc. Gheorghe Ștefana fost condamnat la 4 ani și șase luni de inchisoare. In cazul sau, completul…

- Avocatul clujean Sergiu Salajan Iușan a scapat de un dosar penal de înșelaciune. Deși în anul 2012, avocatul a fost condamnat de catre Înalta Curte de Casație și Justiție la plata unei amenzi penale, dupa achitarea prejudiciului cauzat clientului sau, într-un alt dosar…

- Constantin Racu, fostul director al Directiei Administratie Publica din Primaria Constanta, condamnat in februarie 2019 la sase ani si zece luni de inchisoare, va fi eliberat conditionat. Decizia este definitiva si a fost luata azi de judecatorii de la Tribunalul Constanta. Potrivit datelor noastre,…

- Fostii deputati Viorel Hrebenciuc si Ioan Adam au fost condamnati joi de Curtea de Apel Brasov la cate doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic, respectiv cumparare de influenta, in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri de la Romsilva. De asemenea, fiul lui Hrebenciuc, Andrei, a fost condamnat…