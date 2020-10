Stiri pe aceeasi tema

- Inca nu a fost clarificata situația alegerilor locale, ca, iata, incep pregatirile pentru cele parlamentare care, deocamdata nu au o data exacta pentru cand vor avea loc. Marcel Ciolacu, deja se gandește ca nu mai este mult pana cand romanii vor fi chemați , iarași, la urne. Daca cu aproximativ 2-3…

- Autor: Publicat: 12 Septembrie, 2016 - 08:44 Petru ROMOȘAN Contextul global in care se voteaza local in Romania e mai putin bagat in seama de conationalii nostri : epidemia de Covid-19 e planetara, o pandemie deci, o criza economica de o amploare nemaivazuta e in plina desfasurare, e deja prezenta…

- Fostul președinte Traian Basescu, în prezent candidat pentru Primaria Capitalei, a spus ca un nou episod „Draga Stolo”, de aceasta data cu retragerea sa din cursa, pentru a-i face loc lui Nicușor Dan, este exclus: „Nu sunt geambaș de voturi”. Basescu a fost întrebat,…

- Oricat de mult te-ai pregati pentru momentul in care vei deveni mama, acest nou rol din viața ta va veni intotdeauna și cu fel de fel de surprize. Pe langa dragostea necondiționata fața de copilul tau, maternitatea inseamna multe alte emoții. Exista 8 adevaruri despre rolul de mama pe care nimeni nu…

- Liderii parlamentari ai PSD, PNL, USR, UDMR, PMP și ai minoritaților naționale au depus un proiect de lege care vine cu noutați importante pentru alegerile parlamentare programate pentru 6 decembrie. Printre semnaturile de susținere nu se regasesc semnaturi de la Pro Romania și ALDE. ȘTIRIPESURSE.RO…

- Fostul premier Adrian Nastase susține ca liberalii sunt disperați sa organizeze alegerile in anul 2020, asta pentru ca in 2021 se anunța masuri de austeritate, ceea ce le-ar fi fatal din punct de vedere electoral.Citește și: Așa țeapa sa iși fi luat Ludovic Orban?/ OPINIE ”Va aduceti…

- "O sa-l bat de o sa-l snopesc pe el in mod special. (...) Nu are nicio sansa in fata mea. L-am batut de fiecare data", a precizat Traian Basescu, la Digi24, facand referire la confruntarea cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, la alegerile pentru Primaria Capitalei. Fostul presedinte al…

- Alegerile prezidențiale din Statele Unite ar trebui amanate. De aceasta parere este actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, care a declarat, prin intermediul unei postari pe Twitter, ca se teme ca scrutinul ar putea fi fraudat.