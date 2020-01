Cel poreclit ”Briliantul” a fost votat joi, in unanimitate, de Comisia Tehnica. Acesta va fi validat in Comitetul Executiv din 14 ianuarie. Au mai fost luați in discuție Cristi Chivu (antrenor U 17 Inter Milano), Edi Iordanescu (antrenor Gaz Metan Mediaș) și Costel Enache (antrenor Petrolul Ploiești), insa niciunul dintre aceștia nu a vrut sa renunțe la posturile...