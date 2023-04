Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi (58 de ani), antrenorul-finanțator de la Farul Constanța, a prefațat meciul cu Rapid din etapa a doua a play-off-ului, programat sambata, 1 aprilie, la ora 21:45. Farul, liderul SuperLigii, merge in Giulești in etapa a doua din play-off, pentru un duel de 5 stele cu Rapid. Gica Hagi se vede…

- Fanii "marinarilorldquo; au la dispozitie trei vagoane de tren, pana in Gara de Nord Bucuresti, de acolo mergand pe jos pana la stadion. Dupa victoria cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 2 0 la Ovidiu in prima etapa a turneului play off al Superligii, Farul Constanta, liderul clasamentului, disputa sambata,…

- Farul Constanta este marea castigatoare a primei etape din play-off. Echipa lui Gica Hagi este singura care s-a impus. Farul Constanta a invins Sepsi in prima etapa din play-off, scor 2-1, si a profitat de rezultatele contracandidatelor. Dupa remiza de pe Arena Nationala, dintre FCSB si Universitatea…

- Coșmarul lui Gigi Becali nu mai poate fi evitat de FCSB. Dan Petrescu și Gica Hagi pot juca cu trofeul pe masa dupa rezultatele inregistrate in penultima etapa a sezonului regulat din Liga 1. Este scenariul de care se temea latifundiarul din Pipera. FCSB a pierdut surprinzator in deplasarea cu UTA,…

- Rapidul trage pentru o clasare cat mai inalta in play off, iar, dupa doua etape in care victoria i a ocolit, jucatorii pregatiti de Adrian Mutu vor sa le ofere iar fanilor un succes.Etapa a 27 a a Superligii este deschisa astazi de doua partide FCU 1948 Craiova CS Mioveni si UTA Farul Constanta , iar…

- Gheorghe Hagi, antrenorul-finanțator de la Farul Constanța, a primit un cadou inedit inainte de startul meciului cu FC Argeș de duminica, incheiat 0-0. Piteștenii i-au inmanat un tricou personalizat, o fotografie inramata in care aparea alaturi de Nicolae Dobrin, precum și un exemplar al revistei „Atac…

- Gica Hagi, managerul Farului, a vorbit despre marile sale visuri din cariera de antrenor. In prezent lider in Liga1 cu Farul, Hagi vrea sa devina selecționer și sa califice o echipa naționala la un turneu final, apoi și-ar dori sa antreneze un club important din Europa. Gica Hagi a vorbit despre visurile…