- Infrangerea cu FC Botoșani, ultima clasata, scor 0-1, din etapa cu numarul 22, ar putea fi picatura care a umplut paharul pentru patronul Nelu Varga in ceea ce privește soarta lui Andrea Mandorlini la echipa. Ioan Varga i-a trasat noului antrenor misiunea de a califica echipa in grupele Europa League,…

