Adrian Mutu a marcat un gol la meciul său de retragere Fostul international Adrian Mutu a marcat un gol pentru echipa Romaniei, duminica, la meciul sau de retragere din activitate, desfasurat pe Cluj Arena, in cadrul Sports Festival. Echipa Romaniei, alcatuita din fosti internationali, a terminat la egalitate cu o selectionata mondiala, World Stars, 3-3, Mutu marcand dintr-o pasa primita de la Gheorghe Hagi, in fata a aproape 20.000 de spectatori, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Celelalte goluri ale echipei Romaniei au fost inscrise de Ionel Ganea. In acest meci memorabil, desfasurat in incheierea celei de-a treia editii Sports Festival, Adrian… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

