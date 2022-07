Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat, sambata, prefațat meciul cu FCSB, din etapa a 2-a a SuperLigii. Tehnicianul vrea ca jucatorii sai sa le demonstreze suporterilor ca le sunt superiori rivalilor de la FCSB. „Se stie ce inseamna acest meci pentru Rapid, pentru fanii nostri. Suntem constienti…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre debutul noului sezon de Liga 1. Giuleștenii vor juca in primele 3 etape cu CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova, adica echipele care au terminat pe podium in ediția trecuta de campionat. Mutu a analizat tragerea la sorți in cantonamentul…

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe Arminia Bielefeld, scor 4-1, in primul meci amical al stagiului de pregatire din Austria. Jovan Markovic (21 de ani) a inscris o „dubla” la debutul lui Laszlo Balint (43 de ani). Cei doi protagoniști au comentat victoria. „A fost un test util, unul reusit. Starea…

- Rapid insista pentru transferul mijlocașului Ahmed Bani (19 ani), de la Dinamo. Dinamo cere 200.000 de euro pentru a renunțat serviciile lui Ahmed Bani, avand nevoie de bani pentru a depași problemele financiare. Rapid e gata sa dea 200.000 de euro pentru Ahmed Bani Adrian Mutu, antrenorul Rapidului,…

- Presedintele Universitatii Craiova , Sorin Cartu, nu a digerat prea bine infrangerea suferita duminica seara, pe teren propriu, 0-1 cu FCSB. Acesta considera ca alb-albastrii au pierdut nemeritat si a punctat ca obiectivul Stiintei ramane cucerirea Cupei. „S-au intalnit doua echipe, una ghinionista…

- FCSB s-a impus dramatic in derby-ul cu CSU Craiova, scor 1-0, dupa golul marcat de Ivan Mamut, și continua lupta la titlu. Gigi Becali, finanțatorul roș-albaștrilor, a comentat succesul echipei sale. Becali este de parere ca succesul din finalul meciului cu Craiova este datorat divinitații și așteapta…

- Universitatea Craiova se pregatește intens pentru meciul cu FCSB, programat duminica, de la ora 19.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, avand ca unic obiectiv victoria. Gruparea din Banie a susținut astazi conferința premergatoare acestui duel extrem de important pentru lupta pentru locul 2 și i-a avut…

- Universitatea Craiova și-a indeplinit misiunea sambata seara, pe „Ion Oblemenco“, in fața a peste 16.000 de spectatori „fierbinți“, caștigand la limita, scor 1-0, cu FC Voluntari. Succesul inregistrat in etapa a 7-a din play-off-ul Ligii 1 le permite „leilor“ sa lupte pentru locul 2 și chiar sa viseze…