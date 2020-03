Președintele PNL Argeș, Adrian Miuțescu a primit luni 16 martie rezultatul testului pentru depistarea coronavirusului, care a aratat ca este NEGATIV la COVID-19. “Astazi am primit rezultatul testului pentru coronavirus care este NEGATIV. Chiar și așa, pentru mai multa siguranța voi ramane in continuare in izolare la domiciliu, respectand indicațiile specialiștilor Direcției de Sanatate Publica. Am […]