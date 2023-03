Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa ce ASF a anunțat ca retrage autorizația Euroins, in spațiul public au aparut și comentariile. Profesorul de economie Cristian Paun, susține ca retragerea autorizației Euroins, este corecta și previzibila, insa problema este insa cu piața, care de fapt nu e o ”piața” in adevaratul sens al…

- Vicepresedintele Comisiei de Sanatate si Familie din cadrul Camerei Deputatilor, Emanuel Ungureanu (USR), a declarat miercuri, la Iasi, ca a depus o plangere penala la Parchetul General, in legatura cu dosarul stimulatoarelor si defibrilatoarelor implantabile, anunța Agerpres.Potrivit sursei citate,…

- Ministrul a mentionat ca ”impozitarea contractelor part-time la nivelul salariului minim, evident cu exceptiile prevazute de lege, a dus la un numar record de contracte de munca cu norma intreaga, si la incasari mai mari la bugetul de stat, ceea ce va permite marirea de salarii si pensii”.”Avem peste…

- Iulia Vantur se bucura de un succes imens in India, patria care a adoptat-o dupa ce a plecat din Romania, decisa sa-și croiasca o cariera in muzica și sa-i fie alaturi partenerului ei de viața, actorul Salman Khan. Recent, vedeta a acuzat stari de rau. Ce ar fi pațit celebra artista. Ce probleme de…

- Medicii de familie ar putea primi salarii mai mari cu 50%. Insa, ca acest lucru sa se intample, aceștia trebuie sa indeplineasca o anumita condiție. Noul contract cadru al CNAS pe 2023 prevede ca medicii de familie veniți intr-un sat sa incaseze , timp de sase luni, cu 50% mai mult decat cei care lucreaza…

- Cu doar cateva zile inainte de reintalnirea cu publicul din Romania, Dan Bittman a dezvaluit ca are din nou probleme de sanatate, dupa aproape un deceniu de la momentul in care a fost la un pas de a se retrage de pe scena. Dan Bittman, noi probleme de sanatate Dan Bittman și colegii sai din […] The…

- Ce salariu are un medic de familie in 2023. Venitul unui medic de familie se compune din incasarile de la Casa Județeana de Asigurari de Sanatate per capita și venitul per serviciu. Unii medici de familie ajung sa caștige niște sume la care oamenii de rand nici nu pot spera. Afla cat caștiga un medic…

- Mihai Petre a dezvaluit pe rețelele de socializare ca intreaga sa familia se confrunta cu probleme de sanatate, chiar la inceput de an. El a spus despre ce este vorba, dar a avut și un avertisment pentru internauți.