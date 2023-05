Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 0-2 cu CSA Steaua și 1-3 cu Poli Iași, Dinamo se pregatește de meciul cu Gloria Buzau, din etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 2. Gloria Buzau - Dinamo se joaca luni, 1 mai, de la 17:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport. Prima Sport și DigiSport Pentru partida de la Buzau,…

- Oțelul Galați revine pe teren propriu, in runda a patra a play-off-ului din Liga 2, dupa eșecul la scor din deplasarea cu Dinamo, 0-3. Adversara, Gloria Buzau, nu are nicio victorie dupa primele 3 meciuri. Partida va fi LIVE pe GSP.ro, de la ora 20:00, și in direct la TV pe Digi Sport 1, Orange Sport…

- Dupa 3-0 cu Unirea Dej, Dinamo a urcat pe locul 4 in Liga 2, care duce la baraj, și se pregatește pentru doua partide tari. Vineri are loc meciul Dinamo- Oțelul Galați, pe „Arcul de Triumf", de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT, FOTO și VIDEO pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport…

- Unirea Dej - Dinamo, meciul zilei din play-off-ul ligii secunde, se joaca azi, de la ora 16:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport,. Vezi AICI rezultatele și marcatorii etapei a doua din play-off-ul de promovare din liga secunda! Unirea Dej a inceput…

- Calificata la limita in play-off-ul Ligii 2, Dinamo se pregatește de prima partida in cursa pentru promovarea in Liga 1. Azi, a pus la vanzare biletele pentru meciul cu Gloria Buzau. Dinamo va debuta duminica, de la ora 12:00, in play-off-ul Ligii 2, contra Buzaului, iar duelul se va desfașura pe stadionul…

- Modificarea de program din Liga 1 a adus modificari și la programul din Liga 2, partida Dinamo - Gloria Buzau fiind reprogramata. Inițial, duelul dintre Dinamo și Gloria Buzau fusese programat luni, 20 martie, de la ora 18:00. Acum, partida se va juca duminica, 19 martie, de la ora 12:00. Dinamo - Gloria…

- foto: captura Digi Sport 2 Gloria Buzau s-a calificat in play-off-ul Ligii secunde, grație egalului obținut azi, in ultima etapa a sezonului regular, dar și datorita altor rezultate inregistrate in aceeași etapa. Echipa antrenata de Adrian Mihalcea a egalat in minutul ’89, prin Boiciuc, dupa ce fusese…

- Dinamo a pus in vanzare biletele pentru meciul cu Poli Timișoara, ultimul din sezonul regulat. O victorie i-ar duce pe „caini” in play-off. Partida se va juca pe „Arcul de Triumf” duminica, de la ora 13:00, in același timp cu celelalte meciuri ale etapei. Biletele au prețuri intre 20 și 100 de lei și…