- Deși testele rapide antigen, pentru detectarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, au fost scoase de la comercializarea din farmacii inca din noiembrie, statutul lor ramane unul incert. In realitate, reglementarea testelor rapide s-a pierdut in comunicarea dintre Ministerul Sanatații și Agenția Naționala…

- Un turist care schia sambata pe o partie din Romania a avut ghinionul de a se intalni cu un urs, care a inceput sa-l urmareasca și sa alerge dupa el. Incidentul a fost observat de oamenii care erau in telescaun. Aceștia au incercat sa il avertizeze pe schiorul aflat in pericol, scrie digi24.ro .

- Adrian Marinescu: „Cand vorbim despre vaccinare, vorbim in primul rand despre pandemie. Pe ea vrem sa o invingem. Deocamdata nu sunt probleme reale legate de rapel. La vaccinul Pfizer, rapelul poate fi prelungit pana la 42 de zile, adica pana la sase saptamani. Nu neaparat trebuie facut la 21 de zile.…

- Imunitatea persoanelor care trec prin boala este mai scurta decat cea data de vaccin: aproximativ trei luni fața de peste șase, astfel ca vaccinul vine ca un raspuns imun suplimentar. O persoana care primește a doua doza de vaccin va avea nivelul maxim de anticorpi la aproximativ o saptamana, a mai…

- Anul 2020 a fost un dezastru pentru culturile de cartofi. Primavara foarte timpurie cu seceta urmata de precipitațiile in exces și apoi o noua runda de seceta au afectat grav culturile. Daca in 2000 Romania avea, potrivit datelor Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura, peste 60 de hectare…

- Adrian Marinescu: „Lucrurile trebuie ințelese in sensul ca aceasta campanie trebuie sa mearga pe niște reguli clare. E posibil sa nu ajunga necesarul de doze pentru persoanele vulnerabile. E foarte ușor sa faci o prognoza și sa ai un grup de cinci oameni care se vaccineaza atunci. Cinci doze dintr-un…

- Coodonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, a declarat intr-o intervenție la Digi24 ca se dorește o accelerare a procesului de vaccinare și cel mai probabil in ianuarie se va incepe și a doua etapa de imunizare, pentru persoanele varstnice și cu boli cronice, in pararel…