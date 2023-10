Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Mureș, Adrian Giurgiu, a declarat joi ca formatiunea sa va crea un pol de dreapta la nivel national pentru alegerile de anul viitor, in care se vor regasi PMP si Forta Dreptei, ca alternativa la actuala guvernare. El nu exclude colaborari punctuale cu UDMR.

- Liderul liberalilor din județul Mureș, Ciprian Dobre, a anunțat marți, 17 octombrie, ca formațiunea politica pe care o reprezinta va susține pentru funcția de primar al municipiului Targu Mureș, la alegerile locale din 2024, "o persoana competenta" agreata de mai multe formațiuni politice, societatea…

- Prim vicepreședintele PNL a facut o invitație catre toți membri partidelor de Dreapta sa se alature proiectului liberal. „Fuziunea cu ALDE este in linie dreapta. PNL strange in acest moment randurile Dreptei romane și ii așteptam pe toți cei care simt liberal, care cred in politicile liberale,…

- Deputatul liberal sucevean, Angelica Fador, a declarat ca la inițiativa parlamentarilor Partidului Național Liberal, propunerea legislativa de modificare și completare a articolului 72 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale vine sa acopere o lacuna din legislația actuala in materia…

- Elena Lasconi, Dan Barna, Vlad Voiculescu si Vlad Botos deschid lista de candidati USR pentru alegerile europarlamentare din iunie 2024, a decis conducerea USR, vineri. USR mai transmite ca continua construirea polului de dreapta care va aduna fortele reformiste ca alternativa la coruptia PSD-PNL si…

- Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a declarat, astazi, ca potrivit datelor statistice oficiale județul Suceava ocupa locul opt la nivel național in topul destinațiilor turistice, insa in mod sigura Bucovina va ajunge sa depașeasca Valea Prahovei. „Astazi, avem recunoașterea la nivel național…

- Deputatul USR Adrian Giurgiu considera ca Prefectura Județului Mureș ar fi trebuit sa faca public un raport al azilelor de batrani și al celor dedicate persoanelor cu dizabilitați, imediat dupa izbucnirea scandalului «azilelor groazei» din orașul Voluntari. Politicianul susține ca acum este nevoie de…

- Partidul german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) isi continua cresterea de popularitate si inregistreaza 22% din intentiilor de vot in ultimul sondaj national, relateaza sambata agentia DPA.Aceasta crestere alimenteaza ingrijorarile celorlalte formatiuni politice germane, desi…