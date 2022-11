Stiri pe aceeasi tema

- Lucrari de Adrian Ghenie, dar si opere din colectia scriitorului Marin Sorescu vor fi scoase la vanzare pe 15 noiembrie la licitatia de arta postmoderna si contemporana organizata de casa Artmark.

- Inca o primarie din Gorj organizeaza in regim propriu programul de distribuire a alimentelor pentru elevi. Este vorba de Primaria Slivilești, care se alatura altor doua unitați administrativ-teritoriale care furnizeaza lapte, cornuri și mere elevilor. Bugetul alocat este de peste 20.000 de lei. In cursul…

- Peste 500 de monede, organizate cronologic si care ilustreaza istoria Romaniei, sunt scoase la licitatie intr-un eveniment dedicat numismaticii organizat pe 11 octombrie. Licitatia, organizata de Artmark, reuneste monede intr-o stare de conservare buna, foarte buna sau impecabila, dupa cum a precizat…

- Europei și Orientul Mijlociu, lansata in 2021 de Andreea Stanculeanu și Suzana Vasilescu, anunța prima licitație ce aduce in atenție artiști romani consacrați, alaturi de artiști din regiunea CEE. Reunite sub numele Romanian Artists in the Spotlight – Art in Central and Eastern Europe o parte dintre…

- Lichidatorul judiciar al societatii Nalba SA organizeaza o licitatie in scopul vanzarii imobilelor propietatea firmei. Licitatia vizeaza un teren intravilan categoria curti constructii in Galati, precum si un teren intravilan arabil in suprafata de 2.897 mp, situat in Constanta, Centura A2, zona "Palas…

- Zi incarcata de emotii ieri in cadrul reality show-ului matrimonial Mireasa pentru o noua serie de concurenti care au pornit la drum cu gandul sa isi gaseasca sufletul-pereche, intr-o locatie surprinzatoare din Turcia. 9 fete si 8 baieti au venit cu sufletul deschis in competitie, dornici sa lupte cu…

- Ministerul Apararii Naționale a lansat o licitație restransa pentru achiziția de Sisteme de rachete antiaeriene cu bataie apropiata/raza foarte scurta de acțiune, portabil — MANPADS (Man-portable air-defense system). Licitația publicata in SEAP are o valoare maxima estimata de 677.298.000 milione de…

- In septembrie se va ține o licitație in care se va vinde un celebru tricoul al legendarului Michael Jordan. Este de așteptat sa doboare recordul incredibil stabilit de tricoul lui Maradona din meciul cu Anglia de la CM din 1986. In mai, acesta s-a vandut cu 8,5 milioane de euro. Pe 6 septembrie va avea…