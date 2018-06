Stiri pe aceeasi tema

- PSD nu a discutat despre un "timing” al unei eventuale suspendari a presedintelui Klaus Iohannis, a declarat, vineri, la RFI Adrian Dobre, membru al formatiunii. Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi ca are informatii ca PSD pregateste declansarea procedurii de demitere a sefului statului saptamana…

- Adrian Dobre a respins ipoteza lansata de presedintele PNL "Eu nu stiu de unde are Ludovic Orban aceste informatii. Noi n-am discutat in partid despre un timing sau despre o sanctiune concreta. Am spus intr-adevar ca, din punctul nostru de vedere, nimeni nu poate fi deasupra legii, chiar si…

- Fostul presedinte Traian Basescu il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca situatia creata de cererea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi si decizia CCR prin care seful statului este obligat sa emita un decret in acest sens sunt rezultatul faptului ca nu a anticipat ferocitatea…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, spune, referitor la decizia CCR, care a stabilit ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, ca judecatorii au instrumentat o decizie care pare a fi o lovitura de stat si care pune in pericol democratia Romaniei. Orban a afirmat ca CCR tinde…

- Analistul politic Cozmin Gusa rupe tacerea si vorbeste despre reintrarea sa in politica. Dupa dezvaluirile despre Florian Coldea sau Dacian Ciolos, patronul Realitatea TV arunca bomba.Intr-un interviu acordat Bugetul.ro, consultantul politic a anuntat cand va reveni la butoane. Mai mult, Gusa…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca a discutat in aceste zile cu ambasadori acreditati la Bucuresti si cu politicieni de la Bruxelles si nimeni nu crede ca plangerea penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila este o initiativa independenta, ci o atribuie…

- Liviu Dragnea considera ca in spatele plangerii penale pe care a depus-o Ludovic Orban impotriva sa și a premierului Viorica Dancila sta președintele Klaus Iohannis. Dragnea crede ca Iohannis vrea sa preia guvernare, insa avertizeaza: ”Nu suntem un partid de blegi și fricoși și care stam cu capul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat luni, referindu-se la decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) privind proiectul de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, ca asteapta ca liderul UDMR, Kelemen Hunor, sa isi ceara scuze."Dupa cum bine stiti am fost…