- Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, afirma, referindu-se la implementarea unei impozitari progresive si a unei taxe de solidaritate, ca Romania nu mai este o tara in curs de dezvoltare si ca nu trebuie sa fie ”o insula” in Europa din punctul de vedere al fiscalitatii.

- Daniel Zamfir a aratat ca aceasta propunere privind impozitarea progresiva nu este o decizie luata peste noapte de PSD. ”Nu este altceva decat o reasezare fiscala, o alta modalitate de fiscalizare, alta decat cota unica”, a spus senatorul PSD, precizand ca in acest moment exista o varinta de lucru…

- Florin Citu spune ca “ministrul de Finante a fost contrazis”, dupa ce Adrian Caciu anunta ca “nu este cazul” sa vorbim de inflatie de doua cifre, cu o zi inainte ca aceasta sa depaseasca 10%. Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, care spunea luni seara ca nu va fi inflație de doua cifre in martie, a fost…

- Ministrul de Finante, Adrian Caciu, a declarat, luni, ca este ‘exclus’ ca taxele si impozitele sa fie majorate in acest an. ‘Exclus sa crestem taxe si impozite in acest an. (…) Nu se pune in momentul acesta o astfel de discutie. Suntem totusi intr-o situatie complicata. De ce vreti sa anticipam discutii…

- ”Am avut o foarte buna intalnire la Ministerul de Finante. Practic, mesajul care se transmite din partea Comisiei este un mesaj de sustinere, de solidaritate si de unitate, la nivel european, cu rezultate foarte bune in aceasta colaborare provocata de aceasta situatie complicata creata de conflictul…

- „Mixul de masuri cu care Guvenul va veni va privi atat zona de energie, atat zona de combustibil, dar si zona de alimente sau alte produse si bunuri care pot fi afectate sau sunt afectate de intreruperi pe lanturile de aprovizionare generate in Europa. Romania nu are o problema din perspectiva aceasta…