- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat, duminica, la Alba Iulia, ca impreuna cu Comisia Europeana trebuie gasita o formula de a compensa fermierii, in conditiile in care productia de cereale este valorificata la un pret mic, data fiind situatia din Ucraina, informeaza…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat ca, in urma introducerii capitolului REPowerEU in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), aproximativ 60.000 de gospodarii din Romania vor putea beneficia de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice…

- „Din perspectiva absorbtiei de fonduri europene, am facut si o serie de informari la nivelul Guvernului. La acest moment, Romania are rambursate 85% din fondurile alocate. La momentul cand discutam, la Comisia Europeana sunt spre decontare 2 miliarde euro, ce ar insemna echivalentul a 92% absorbtie,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat joi ca valabilitatea voucherelor de energie a fost prelungita pana la 31 martie 2024, in conditiile in care termenul initial era 31 decembrie 2023. „Incepem cu vestea buna pentru cei care sunt beneficiari de vouchere de energie:…

- ”Peste 18.800 de cereri de prefinantare/plata/rambursare cu o valoare de cca. 5 miliarde euro aferente programelor operationale 2014-2020 procesate de MIPE in ultimele 5 luni. Peste 2,2 miliarde euro rambursate de catre Comisia Europeana in aceasta perioada si alte 2 miliarde euro in curs de rambursare.…