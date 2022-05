Stiri pe aceeasi tema

Președintele american Joe Biden a semnat documentul prin care se acorda un ajutor de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina in timpul vizitei de la Seul. Jumatate din ajutor este pentru armata ucraineana, anunța mediafax.

Statele membre pot sa extinda temporar reglementarea prețurilor pentru consumatorii finali de gaze, la o gama larga de clienți, inclusiv gospodariile și industria, arata Comisia Europeana.

Romanii au cheltuit, de Paște, pe divertisment, shopping și mancare, insa, deși au avut mai mulți bani, achizițiile de alimente și shoppingul s-au redus in acest an fața de anul trecut. Practic, romanii au alocat mai mulți bani pentru experiențe in familie sau cu prietenii și pentru calatorii, scrie…

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, la Iasi, ca spera ca dupa o crestere de cateva saptamani a numarului de cazuri COVID sa intram pe un trend descendent, astfel incat in sezonul cald sa nu mai existe probleme, anunța news.ro.

Un grup de refugiati ucraineni au fost invitatii speciali ai conducerii Operei Nationale Romane din Iasi (ONRI) la spectacolul "Don Pasquale", de Gaetano Donizetti, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat remis presei, spectacolul artistilor ONRI a avut loc duminica seara, pe scena Teatrului Vasile…

Anchetatorii au arestat 52 de persoane in cadrul unei operatiuni internationale impotriva furturilor de bunuri culturale, in cadrul careia un total de 9.408 de obiecte culturale valoroase au fost confiscate, a anuntat miercuri Europol, la Haga, relateaza dpa.

Patru elicoptere din Ucraina au aterizat pe Aeroportul International din Iasi. Ministerul Apararii Naționale precizeaza ca este vorba despre operațiuni de mentenanța. Asta dupa ce Vladimir Putin a avertizat țarile UE, mai ales Romania, sa nu gazduiasca avioane din Ucraina.

Peste 1.000 de refugiati de origine azera din Ucraina au sosit in gara Cristesti din judetul Iasi, urmand sa fie imbarcati intr-un tren pentru a ajunge la Bucuresti, a anuntat, joi, Ministerul Transporturilor.