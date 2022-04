Medicii au prelevat, sambata, organele tanarului de 17 ani care va fi donator de ficat pentru fetita de 5 ani internata la Institutul Fundeni, diagnosticata cu Boala Wilson. Operatia de prelevare a avut loc la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe. Inima va fi transplantata la Targu Mures, unei adolescente de 16 ani cu […] The post Adolescentul al carui ficat ajunge la copila de 5 ani cu hepatita salveaza și alte vieți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .