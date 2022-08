Adolescenții infractori care au terorizat Galațiul. Atacau copii în stațiile de transport public și le furau banii Doi tineri, de 14 și 18 ani, i-au pus pe jar pe polițiștii din Galați in ultimele zile. Adolescenții atacau copii in stațiile de transport in comun, le furau banii și dispareau. In perioada 26-28 august 2022, polițiștii au fost sesizați cu privire la comiterea de catre persoane necunoscute a trei infracțiuni de talharie, pe […] Articolul Adolescenții infractori care au terorizat Galațiul. Atacau copii in stațiile de transport public și le furau banii apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

