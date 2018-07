Tinerii salvati din grota thailandeza Tham Luang povestesc despre ”miracolul” salvarii lor. Salvatori si scafandri straini experimentati flancati de comanduri din Marina thailandeza sunt salutati drept eroi dupa ce i-au scos pe baieti din grota Tham Luang, in nordul Thailandei, in care au ramas blocati din 23 iunie, din cauza cresterii nivelului apei.



Copiii cu varste intre 11 si 16 ani si antrenorul lor in varsta de 25 de ani au fost salvati in decurs de trei zile, ultimul grup, marti seara.



Exclamatia "Hooyah", preluata de la Marina americana si menita sa intareasca moralul,…