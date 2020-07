Stiri pe aceeasi tema

- Cum am ajuns aici pentru tinerii cititori, Stephen Johnson Te-ai oprit sa te gandești cat de uimitor este ca ai acces cu ușurința la apa potabila și electricitate? Sau te-ai intrebat cum s-au inventat...

- In data de 24.04.2020, politistii au organizat, pe raza orasului Uricani, o actiune in cadrul careia au reusit identificarea prezumtivilor autori ai unor infracțiuni de furt calificat. Acestia sunt doi tineri din municipiul Lupeni, unul in varsta de 27 de ani si altul de 23 de ani. In urma…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti.La data de 24 iunie a.c., in jurul orei 03.15, politisti din cadrul Sectiei 5 au identificat un barbat, de 41 de ani, care a condus un autoturism pe strada Mesterul Manole din municipiul Constanta, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma…

- CHIȘINAU, 15 iun. - Sputnik. In perioada 08 iunie -14 iunie, angajații Poliției Capitalei, in urma acțiunulor desfașurate, au reținute 92 de persoane aflate in urmarire penala și care se eschivau de organele de drept. Astfel, forțele de ordine au reținut 60 de presoane pentru ca au…

- Politisti din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 4 Ungheni au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Targu Mureș, privind doi barbați, de 45, respectiv 39 de ani. Aceștia erau condamnați la o pedeapsa privativa de libertate, de 1 an și 2 luni, respectiv…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit 16 evenimente sesizate, iar in urma activitaților desfașurate au constatat sase infracțiuni, au aplicat 160 de amenzi și au reținut sapte permise de conducere. Miercuri, politistii au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii…

- Politistii din cadrul Sectiei Politie Rurala Cujmir au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara la locuinta unui barbat de 41 de ani, din localitatea Salcia, banuit de comiterea a trei infractiuni de furt calificat.

- Trei barbați au fost depistați pe drumurile publice din județul Arad, savarșind infracțiuni rutiere. Unul dintre ei a condus un autoturism neinmatriculat, altul a furat o mașina, fiind prins ulterior de polițiști, in trafic, la volanul acesteia, in timp ce ultimul barbat, deși avea permisul anulat,…